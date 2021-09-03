МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей

В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей

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В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей

Как сообщили в прокуратуре региона, никаких заболеваний у погибших животных не обнаружено.

В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей

Напомним: режим ЧС в регионе был введён 14 августа. Ранее на реке Хатанге было найдено 1158 туш погибших северных оленей. Останки были сожжены, места захоронения и береговую площадку подвергли механической уборке и дезинфекции.

Как сообщил ветеринарный врач, во всех образцах, взятых на экспертизу, выявлены признаки утопления, в лёгких животных обнаружены остатки речной воды.

Фото из открытых источников
3 сентября в 10:20 440
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