В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей
В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый из-за массовой гибели северных оленей
Как сообщили в прокуратуре региона, никаких заболеваний у погибших животных не обнаружено.
Напомним: режим ЧС в регионе был введён 14 августа. Ранее на реке Хатанге было найдено 1158 туш погибших северных оленей. Останки были сожжены, места захоронения и береговую площадку подвергли механической уборке и дезинфекции.
Как сообщил ветеринарный врач, во всех образцах, взятых на экспертизу, выявлены признаки утопления, в лёгких животных обнаружены остатки речной воды.