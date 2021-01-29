В Красноярском крае планируется создать арктический комплексный аварийно-спасательный центр

Красноярский центр будет укомплектован новыми образцами авиационной, морской, пожарной, водолазной, спасательной техники, средствами связи, оборудованием и снаряжением с учётом экстремальных природных условий региона, сообщил журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе Виктор Орлов.

- В 2021 году начнутся первые строительства подразделений пожарной охраны, и в ближайшее время состоится переход к созданию первого крупного центра, - сказал Орлов. - Утверждена дорожная карта развития сил и средств в арктической зоне до 2035 года.

Включение авиационного и спасательного звена повысит мобильность сил и средств МЧС в арктической зоне, отметил он. Кроме того, в рамках данной дорожной карты планируется не только создание объектов инфраструктуры, но и оснащение техникой, и обучение личного состава, и реагирование.