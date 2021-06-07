В Красноярском крае подвели итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году

В Норильске на выбор было представлено два общественных пространства - территория на ул. Комсомольской, в районе городского плавательного бассейна и Дворца спорта «Арктика», и участок в Кайеркане - на ул. Первомайской, в районе школы № 40 и спортивной школы № 5.

В голосовании приняли участие более 8,5 тысячи норильчан . Голоса распределились следующим образом:

- за общественную территорию на ул. Комсомольской проголосовали 6488 человек;

- за участок на ул. Первомайской проголосовали 2144 человека.

«Большой вклад в общее дело внесли волонтёры. Они помогали зарегистрироваться на платформе для голосования, поддерживали жителей. Серьёзную разъяснительную работу провели кураторы, закреплённые за каждым объектом. В итоге мы получили отличный результат! Жители края доказали свою любовь к малой родине не на словах, а на деле. Воплощение их волеизъявления мы увидим уже в следующем году», - отметил куратор краевой программы «Формирование комфортной городской среды», депутат Законодательного собрания края Александр Новиков.

Напомним, что рейтинговое голосование проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».