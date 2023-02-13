В Красноярском крае появился закон, который регулирует туристическую отрасль

В документе определены приоритетные виды туризма в крае, среди которых арктический и речной туризм, культурно-познавательный и активный. Кроме того, главными направлениями развития туризма в крае выбраны экологический и детский туризм, социальный, самодеятельный и сельский.

Законопроект определяет меры господдержки для развития приоритетных направлений туризма. Также в числе задач - повышение доступности услуг, развитие туристско-рекреационной и придорожной инфраструктуры, сохранение туристских ресурсов, находящихся на территории региона и содействие их рациональному использованию.

«Законопроектом закреплены меры поддержки, реализуемые в настоящее время в рамках госпрограммы. В целом – это поддержка социального туризма для незащищённых слоёв населения, поддержка регионом турбизнеса в лице туркомпаний и коллективных средств размещения, а также в перспективе возможность оказания иных требуемых мер», - сообщила Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Благодаря мерам поддержки, которые также учтены в новом законе, в текущем году 7,5 тысячи учащихся 5-9-х классов будут путешествовать по краю по социальным сертификатам, а экскурсионными программами для социальных категорий граждан смогут воспользоваться пять тысяч жителей края, льготными турами — три тысячи человек, а на инклюзивных экскурсиях смогут побывать 200 человек.

Новый закон вступит в силу после его опубликования.