В Красноярском крае приняли новую редакцию Стратегии развития северных и арктических территорий до 2035 года

Стратегия в новой редакции – это комплексный план развития северных и арктических территорий края с конкретными мероприятиями и целями, которые должны быть достигнуты к определенному периоду. Кроме этого, в документе отражены приоритетные инвестиционные проекты, реализация которых придаст дополнительный импульс развитию красноярского Севера.

«Северные и арктические территории Красноярского края находятся на пороге крупных преобразований. Очевиден интерес к ним со стороны крупного российского и международного бизнеса. В ближайшее десятилетие здесь планируется реализация масштабных инвестпроектов – в том числе входящих в КИП «Енисейская Сибирь», в нефтегазовом, угольном и металлургическом секторе, - отметил заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин. - В этих условиях региону важно иметь чёткую позицию в вопросах социально-экономической повестки, регулирования развития стратегически важного региона, обеспечения согласованности действий общества, власти и бизнеса. Важно отметить, что в новой Стратегии учитываются интересы коренных жителей Севера, во главу угла поставлено поэтапное повышение уровня жизни северян по всем направлениям».

Стратегия предусматривает совершенствование законодательства в области социального развития северных и арктических территорий, меры по сохранению и популяризации культурного наследия, языков коренных малочисленных народов Севера.

В числе экономических мер поддержки северян – стимулирование предпринимательской активности на местах, развитие традиционных видов деятельности и природопользования коренных малочисленных народов Севера, господдержка инвестпроектов по созданию туристской инфраструктуры на севере региона и многое другое.