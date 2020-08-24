В Красноярском крае протестировали около трех тысяч человек

По данным Роспотребнадзора, иммунитет выявили у 12,4% граждан Красноярского края.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что коллективный иммунитет среди населения Красноярского края на момент проведения обследования составил 12,4%. Максимальные показатели отмечались среди лиц 18-29 лет - 15,2% и у пожилых лиц старше 70 лет - 13,4%», - говорится в сообщении.

В течение месяца обследование проведено по всем возрастным группам. Всего в исследовании участвовали 3000 человек. В лабораторных исследованиях принимали участие специалисты регионального управления Роспотребнадзора, краевого Центра гигиены и эпидемиологии, минздрава края и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Данные обследования будут проводиться повторно для предвидения развития эпидемиологической обстановки и планирования профилактики коронавирусной инфекции.