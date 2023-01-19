В Красноярском крае сняли сериал об истории Енисейской губернии

Данный проект посвящён 200-летию Енисейской губернии. Сериал состоит из 20 видеоочерков о жизни, быте и культуре Приенисейского края в XIX – начале XX веков. В съёмках были задействованы ведущие историки и музейные эксперты Красноярского края, Хакасии, Тывы, Иркутска. В проекте использованы уникальные музейные материалы – редкие фотоснимки и документы.

Съёмки проекта проходили в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске, Туруханске, Дудинке, Канске, Ачинске, Минусинске, Шушенском, Абакане, Кызыле, Верхнем Усинске и Иркутске.

«Этот телевизионный проект – первая попытка в современной истории в доступной и увлекательной форме рассказать об истории Енисейской губернии, о знаковых событиях и людях, вписанных золотыми буквами в историю нашего края. Исторический сериал – идеальное видео для семейного просмотра, уверен, что он будет интересен и взрослым, и детям», - сообщил Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Видео уже доступно на видеохостинге RuTube на одноименном канале документального проекта «Енисейская губерния. Страницы истории», а также в разделе «200-летие Енисейской губернии» на краевом портале.