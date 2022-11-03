В Красноярском крае стартовал осенний этап вакцинации диких плотоядных от бешенства

Как сообщают в краевом минэкологии, в течение нескольких недель специалисты учреждений ветеринарии, а также инспекторы министерства разложат 218 тысяч кормовых брикетов с вакциной внутри в местах обитания хищников. Средства на приобретение таких приманок выделены из федерального бюджета.

Мероприятия пройдут в 35 районах края, где наиболее часто регистрируют бешенство у диких и домашних животных.

«Брикеты изготавливают из рыбной или мясокостной муки, говяжьего жира, яичной пасты и других ингредиентов, запах и вкус которых привлекает животных. Внутри приманок – капсула с препаратом. Иммунитет к заболеванию у хищников формируется на 21-й день после попадания вакцины в организм. Действует препарат в течение года, безвреден, не имеет противопоказаний», – рассказали в службе по ветеринарному надзору края.

Хищников в регионе вакцинируют уже четвёртый год подряд. С прошлого года профилактические мероприятия реализуются в три этапа – весенний, летний и осенний, чтобы охватить как можно больше животных. В первой половине этого года специалисты разложили в территориях края 300 тысяч приманок.

«Такой метод вакцинации эффективен в борьбе с заболеванием. В прошлом году в крае зарегистрировано 55 случаев бешенства, 33 из них – у диких лис. С начала этого года отмечено только 18 случаев заболевания среди животных, 12 из которых – у диких плотоядных», – отметили в службе по ветнадзору края.

Эпизоотическое благополучие по бешенству в регионе поддерживается также за счет вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных. С начала года специалисты ветеринарных учреждений края привили 120 тысяч кошек, собак, а также голов крупного и мелкого рогатого скота.