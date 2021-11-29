В Красноярском крае стартовал региональный фестиваль «ЮниорПрофи» для школьников 10-17 лет

Фестиваль состоит из двух конкурсных направлений: «мастерство» – включает в себя соревнования по профессиональным компетенциям – чемпионат компетенций; «команда» – включает в себя соревнования полипрофессиональных команд - чемпионат корпораций, сообщает минобр края.

Чемпионат компетенций проводится по 14 компетенциям: мобильная робототехника, прототипирование, инженерный дизайн, электроника, интернет вещей, электромонтажные работы, мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов, агрономия, бренд-менеджер туристских пространств, лабораторный химический анализ, лесоводство, сельскохозяйственные агробиотехнологии, лазерные технологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В основу сценария проведения чемпионата ложится конкретная производственная задача, решение которой приведет к измеримому результату. Сложность поставленной задачи определяется мультикомпетентностным способом её решения. Отличительной особенностью финала нынешнего года стала организация онлайн-консультаций участников соревнований с тьюторами, в ходе которой юниоры смогут построить гипотезы собственного профессионального выбора, получат рекомендации по построению индивидуальных траекторий развития.