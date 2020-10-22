МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае увеличился прожиточный минимум

В Красноярском крае увеличился прожиточный минимум

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В Красноярском крае увеличился прожиточный минимум

На заседании регионального правительства сообщили, что в регионе на 2% вырос прожиточный минимум.

В Красноярском крае увеличился прожиточный минимум

Определена сумма прожиточного минимума, которая выросла в связи с повышением цен на продукты питания. Средняя цифра по краю 13 409 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум по региону может отличаться в зависимости от районного коэффициента.

Фото из открытых источников
22 октября в 12:54 310
Прожиточный минимумНевредно знать
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