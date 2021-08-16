В Красноярском крае внедряют межведомственную систему учёта земельно-имущественного комплекса

Работа над разработкой платформы началась в 2019 году. Тогда краевое министерство цифрового развития и министерство финансов совместно создали систему, которая повысит эффективность использования государственного и муниципального имущества, а также мобилизации доходов местных бюджетов.

Сейчас идёт тестирование платформы. Пока к ней подключены десять муниципальных образований региона: Абанский, Бирилюсский, Большеулуйский, Дзержинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Курагинский, Манский районы и Пировский муниципальный округ. В ближайшее время будет проведена работа по подключению ещё 24 муниципалитетов. До 2023 года к платформе будут подключены все муниципальные образования края.

«Все больше процессов и сервисов переходят в цифровой формат. Цифровизация затрагивает все отрасли. Ведомства используют в своей работе различные государственные информационные системы. Сейчас в регионе их насчитывается около 50. Мы помогаем органам власти в разработке новых систем и развитии существующих. Ведомственные системы создаются для удобства получения различных услуг населением, оптимизации процессов взаимодействия между ведомствами или более эффективной организации работы внутри учреждений. Разработанная система учёта земель, например, позволит проводить мониторинг и контролировать эффективность использования объектов госимущества, в том числе вовлекать в оборот неиспользуемое», - отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.