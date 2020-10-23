В Красноярском крае вводят новые ограничения из-за коронавируса

С 24 октября в Красноярском крае вступят в силу следующие меры, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции:

- с 23 до 7 часов организации общественного питания перейдут на закрытый режим, за исключением кафе и ресторанов, которые работают в режиме доставки или самовывоза, а также столовых, кафе и буфетов, которые обслуживают работников предприятий;

- введено ограничение по проведению публичных, досуговых, развлекательных, культурных мероприятий, которые подразумевают большое скопление людей;

- на конгрессах и выставках одновременно смогут присутствовать не более 200 человек, в том числе организаторы и СМИ;

- министерству здравоохранения рекомендовано проводить бесплатные удалённые консультации граждан;

- управляющим компаниям рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы, а также усилить меры по дезинфекции и санитарной обработке;

- министерству культуры рекомендовано организовать онлайн-доступ к показу спектаклей, музейным коллекциям и библиотечным фондам.

- граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции; работающим пенсионерам рекомендовано оформить лист нетрудоспособности; посещать магазины советуют с 09.00 до 12.00.

Кинотеатры, театры, концертные организации, торгово-развлекательные центры, физкультурно-спортивные организации и прочие продолжат свою работу в прежнем режиме.