В Красноярском крае запустили центр управления регионом
В Красноярском крае запустили центр управления регионом
С помощью центра вопросы жителей будут быстрее доходить до ответственных исполнителей.
С вопросами и обращениями можно обращаться по основным социально значимым направлениям:
– здравоохранение,
– образование,
– социальная защита,
– дороги,
– транспорт,
– энергетика,
– ЖКХ,
– твёрдые коммунальные отходы.
Обращения граждан будут направляться не только в профильные ведомства, но и в адрес исполнителя ответа. Так, если вопрос адресован конкретной управляющей компании или больнице, то ответ будет адресован напрямую официальным представителям организации.
Также будет работать платформа обратной связи, которая в случае возникновения неполадок поможет гражданину исправить их. Сделать это сможет любой пользователь портала «Госуслуги».
Для этого на портале необходимо отправить запрос с описанием проблемы, который напрямую уйдёт специалистам ЦУР.
Напомним, центры управления регионом создаются во всех субъектах РФ по поручению президента Владимира Путина.