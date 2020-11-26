В Красноярском крае запустили центр управления регионом

С вопросами и обращениями можно обращаться по основным социально значимым направлениям:

– здравоохранение,

– образование,

– социальная защита,

– дороги,

– транспорт,

– энергетика,

– ЖКХ,

– твёрдые коммунальные отходы.

Обращения граждан будут направляться не только в профильные ведомства, но и в адрес исполнителя ответа. Так, если вопрос адресован конкретной управляющей компании или больнице, то ответ будет адресован напрямую официальным представителям организации.

Также будет работать платформа обратной связи, которая в случае возникновения неполадок поможет гражданину исправить их. Сделать это сможет любой пользователь портала «Госуслуги».

Для этого на портале необходимо отправить запрос с описанием проблемы, который напрямую уйдёт специалистам ЦУР.

Напомним, центры управления регионом создаются во всех субъектах РФ по поручению президента Владимира Путина.