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В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен

В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен

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В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен

Инициатором создания горячей линии стала прокуратура Красноярского края.

В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен

Поводом стали два обрушения подпорных стен в столице края. В прокуратуре посчитали, что именно сами жители региона помогут собрать актуальную информацию о слабых местах в их городах.

Передать информацию об опасных конструкциях можно по телефонам: 8 (391) 222-45-71, 222-45-63, 222-47-82.

Фото из открытых источников
11 августа в 13:00 310
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