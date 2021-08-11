В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен
В Красноярском крае запустили горячую линию для жалоб на аварийное состояние подпорных стен
Инициатором создания горячей линии стала прокуратура Красноярского края.
Поводом стали два обрушения подпорных стен в столице края. В прокуратуре посчитали, что именно сами жители региона помогут собрать актуальную информацию о слабых местах в их городах.
Передать информацию об опасных конструкциях можно по телефонам: 8 (391) 222-45-71, 222-45-63, 222-47-82.