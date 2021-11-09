В Красноярском крае завершён северный завоз

Из краевого бюджета на обеспечение Севера топливно-энергетическими ресурсами в этом году выделено 6 млрд рублей.

По информации заместителя председателя правительства края Николая Зуева, в сезон речной навигации на Таймыр, в Эвенкию, Северо-Енисейский, Туруханский, Мотыгинский и Енисейский районы доставлено более 86 тысяч тонн ГСМ и свыше 136 тысяч тонн угля. Ещё несколько тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов будет доставлено до конца года в отдалённые населённые пункты по автозимникам.

На заседании президиума правительства Красноярского края глава региона Александр Усс выступил с поручением:

- Текущие затраты на северный завоз нужно стараться оптимизировать. Поэтому прошу правительство проработать тему использования в северных районах возобновляемых источников энергии, тем более что подобный опыт имеется в Эвенкии — в Туре завершается строительство первой в крае автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки.