В Красноярске состоялось торжественное открытие навигации 2022 года

В этом году на Енисее начнётся реализация программы по увеличению габаритов судоходных ходов, рассчитанная на три года.

«В результате дноуглубительных работ к 2024 году будут возвращены три гарантированных метра глубины, которые русло Енисея имело в советские времена, и впоследствии утраченные. У грузоперевозок сегодня большие перспективы: на Таймыре ведутся подготовительные работы к масштабным стройкам, к добыче больших объёмов нефти и угля. Значит, у речников работы добавится. А если будет работа, будет и развитие флота, его обновление», - подчеркнул руководитель администрации предприятия «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Производственная программа перевозок Енисейского речного пароходства и переработки грузов в портах сформирована, проведены основные переговоры с контрагентами, активно идёт заключение контрактов. В навигацию 2022 года планируется перевезти порядка 3,4 млн тонн грузов, основной объем из которых приходится на долю предприятий группы «Норникеля».

«Навигация в этом году будет напряжённой. Продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов как Заполярного филиала «Норникеля», так и других наших крупных заказчиков – «Восток-Ойл», Черногорской ГРК. Мы будем работать на Енисее и его притоках – Подкаменной и Нижней Тунгуске, Ангаре, Большой Хете, участвовать в доставке грузов в Енисейский залив, работать с морскими судами, наращивать объёмы контейнерных перевозок в Норильский промышленный район, выполнять программу «северного завоза». В навигацию 2022 года будет задействовано 415 судов различного назначения и 3200 человек», - отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Старту навигации предшествовала тщательная подготовка.

«За зиму была проделана большая работа по ремонту судов, их восстановлению и модернизации. Переоборудованы для присвоения морского класса «М-ПР» три буксира и пять барж. Помимо этого, партия из десяти барж морского класса заказана на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. Первую их них спустят на воду уже в июне, - рассказал исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов. – Плавсостав обучен в соответствии со всеми нормативными документами. В настоящее время идет погрузка каравана на Подкаменную Тунгуску, который отправится в путь уже 10 мая».