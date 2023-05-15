В Красноярском крае пройдёт форум для предпринимателей

С 22 по 26 мая пройдёт форум «Дни предпринимательства – 2023». Это масштабное деловое событие для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует открыть своё дело. Все мероприятия бесплатны, поскольку организованы благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

«Программа будет максимально полезна представителям бизнеса разного масштаба, так как она составлена с учётом текущей экономической ситуации. Более того, предусмотрены онлайн и офлайн форматы, что позволяет предпринимателям принять участие во многих мероприятиях из любого населённого пункта Красноярского края. Напомню, что в регионе работают более 108 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и 123 тысячи самозанятых», – рассказал заместитель руководителя – начальник отдела организационно-правового и кадрового сопровождения агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

В рамках форума состоится около 30 мероприятий. В день открытия запланирована консультационная площадка – 10 экспертов из различных отраслей ответят на вопросы предпринимателей и самозанятых граждан.

«Традиционно в качестве спикеров мы пригласили высокопрофессиональных экспертов, которые поделятся актуальными и полезными знаниями. В программе форума обсуждение таких тем, как SMM, маркетинг, эмоциональный интеллект, налоговое законодательство, меры поддержки инвестиционных проектов. Интересно будет всем – и действующим предпринимателям, и самозанятым, и тем, кто только задумывается о старте своего собственного дела», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора регионального центра «Мой бизнес» Максим Ермаков.

Очные мероприятия пройдут на площадках в Красноярске, Зеленогорске, Минусинске и Нижнем Ингаше. Также можно подключиться онлайн. Регистрация и программа форума доступны на сайте https://дни-предпринимательства.рф/