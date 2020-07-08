В Красноярском крае сегодня, в День семьи, любви и верности, наградили лучшие семьи

Напомним, с учётом действующих ограничений по пандемии все праздничные мероприятия проходят в дистанционной форме.



По давно сложившейся традиции в этот день в городах и районах края чествуют тех, чей стаж супружеской жизни, крепость семейных устоев и совместных достижений, заслуживают признания и уважения у земляков.



«В 2020 году в нашем крае в честь праздника 77 супружеским парам на 51 территории будет вручена медаль «За любовь и верность». История каждого семейного союза насчитывает более 25 лет совместной жизни», – сообщил первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Голощапов.



Во всех учреждениях социального обслуживания в онлайн-режиме проводятся различные акции, викторины, квизы, мастер-классы.

Накануне праздника жители Красноярского края приняли активное участие во Всероссийской акции-флешмобе #Благодарямоейсемье, организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В течение недели в Инстаграме любой желающий мог разместить фотографии своей семьи и написать небольшой пост о том, чего он добился благодаря своим близким. За семь дней жители края сделали более ста признаний.



Из-за ситуации с коронавирусом перенесена на более поздний срок церемония награждения десяти семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Торжественные чествования лучших семей состоятся, как только улучшится эпидемиологическая обстановка, но накануне праздника им перечислены призовые премии.



Напомним, что данный конкурс проводится в крае с 2017 года в рамках национального проекта «Демография» в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Победители краевого этапа участвуют во Всероссийском. В этом году в финал впервые вышли сразу четыре семьи: Моисеенко из Сосновоборска, Андреевы из Красноярска, Исаковы из Большеулуйского района и Чарду из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.