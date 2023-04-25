В креативном пространстве Агентства развития Норильска открылся шоурум

«Креативное пространство — новая точка притяжения горожан. Это место для арт-экспериментов, дизайна, современного искусства. Здесь расположены творческие мастерские ремесленников и художников, дизайн-лаборатория с современным оборудованием. В нашем творческом пространстве создаются новые проекты, ивенты и новая креативная продукция, — отмечает заместитель директора АРН по социокультурным и образовательным проектам Карина Андреева. — Шоурум станет местом, где можно будет увидеть и купить вещи и предметы, созданные местными мастерами, художниками, ремесленниками и дизайнерами. А норильчанам и гостям города больше не придётся задаваться вопросом, где найти самобытный и необычный подарок с норильским характером».

Шоурум будет работать по понедельникам и субботам с 16.00 до 20.00, а также во время публичных событий в креативном пространстве по адресу: ул. Комсомольская, 33а.