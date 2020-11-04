В крупных моногородах России займутся развитием городской экономики

В рамках программы ВЭБ.РФ 18 крупнейших моногородов страны совместно с экспертами займутся поиском перспективных для финансирования проектов, которые будут направлены на улучшение качества жизни россиян. В список городов вошли: Тольятти Самарской области, Новокузнецк и Прокопьевск Кемеровской, Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан, Магнитогорск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск Свердловской области, Череповец Вологодской области, Северодвинск Архангельской области, Норильск Красноярского края, Златоуст Челябинской области, Нефтекамск Республики Башкортостан, Новочебоксарск Чувашской Республики, Каспийск Республики Дагестан, Невинномысск Ставропольского края, Димитровград Ульяновской области.

Работа будет проходить по 14 направлениям развития городской среды. Например, ЖКХ, экология, образование, туризм и рекреация, городская среда, ИТ-инфраструктура, транспорт, развитие МСП и другие.

- Развитие современной городской экономики – один из приоритетов всей группы ВЭБ.РФ. Для нас в этой работе важны не только сугубо инвестиционные цели, но и тот эффект, который наши проекты приносят для повышения качества жизни людей, конкретных семей. Мы уверены, что вместе с жителями, федеральными, региональными и муниципальными органами власти, бизнес-партнёрами нам удастся создать в российских моногородах новые возможности для самореализации и комфортной жизни, - отметил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

- Мы вместе проделали большой путь: прошли обучение в Сколково, успешно реализовали программу комплексного развития моногородов, целый ряд совместных проектов. Мы видим огромный потенциал у моногородов, желание двигаться вперед. Это стремление нужно поддерживать, поэтому мы пригласили их в большую программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики. Теперь крупные моногорода смогут применять двойную поддержку институтов развития – ВЭБ.РФ и МОНОГОРОДА.РФ для своих территорий, - сказала заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Для поиска перспективных проектов в ближайшее время специалисты группы ВЭБ.РФ в каждом городе проведут ряд встреч.