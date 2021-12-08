В квартирах неблагополучных норильских семей меняют проводку и электроприборы

Специалисты центра семьи «Норильский» и надзорные органы, а также комиссия управления городского хозяйства администрации Норильска круглогодично отслеживают ход замены сетей и оборудования в квартирах неблагополучных семей, где были выявлены повреждения электроприборов или проводки, а также имеется задолженность по оплате коммунальных услуг.

Как отметила на общегородской планёрке заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, после повторных проверок и оценки состояния электросистем в 16 подъездах заменили электрощиты, а в 22 квартирах – розетки и проводку. По 24 адресам работы начнутся сегодня.

- Хочу отметить качественную и оперативную деятельность сотрудников управляющих компаний «ТалнахБыт» и «ЖКС», которые очень ответственно относятся к пожарной безопасности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - добавила Наталья Коростелева.

Глава Норильска Дмитрий Карасев поручил сформировать на будущий год списки горожан, которым требуется аналогичная помощь.