В лесах Красноярского края началась вакцинация животных от бешенства

Михаил Килин, руководитель краевой службы по ветеринарному надзору, отметил, что данный вид вакцинации считается самым эффективным.

— Второй год специалисты ветеринарных учреждений и инспекторы министерства экологии и рационального природопользования региона совместно проводят вакцинацию хищников. Для оптимального эффекта приманки раскладывают два раза в год — осенью и весной, — сообщил Михаил Килин. — В этом году охватим 30 районов края, где были зарегистрированы случаи бешенства диких и домашних животных. Для этого закуплено более 400 тысяч доз вакцины. На север края — в Норильск, Туруханск, Игарку и на Таймыр — приманки уже отправлены водным транспортом.

По данным специалистов, заболеваемость бешенством среди животных снизилась вдвое. В прошлом году было зарегистрировано 43 случая, а в этом году только 15.