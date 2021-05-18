МАУ ИЦ «Норильские новости»

В мае Россия принимает на себя функции председательства в международном Арктическом совете в 2021–2023 годах

В мае Россия принимает на себя функции председательства в международном Арктическом совете в 2021–2023 годах

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В мае Россия принимает на себя функции председательства в международном Арктическом совете в 2021–2023 годах

Вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию председательства в Арктическом совете и план основных мероприятий.

В мае Россия принимает на себя функции председательства в международном Арктическом совете в 2021–2023 годах

В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя.

Концепция, утверждённая председателем правительства, направлена на реализацию задач, поставленных президентом России в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В их числе – закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, а также укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества.

Михаил Мишустин утвердил подробный план основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В частности, запланированы культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы, форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры. Большая часть мероприятий пройдёт в северных российских городах Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии. Это позволит иностранным гостям лучше узнать российское Заполярье, выбрать территории, наиболее подходящие для инвестиций. Всего участниками предусмотренных планом событий станут более 467 тыс. человек.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
18 мая в 13:00 200
АрктикаАрктическая зона
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