В мае Россия принимает на себя функции председательства в международном Арктическом совете в 2021–2023 годах

В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя.

Концепция, утверждённая председателем правительства, направлена на реализацию задач, поставленных президентом России в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В их числе – закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, а также укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества.

Михаил Мишустин утвердил подробный план основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В частности, запланированы культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы, форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры. Большая часть мероприятий пройдёт в северных российских городах Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии. Это позволит иностранным гостям лучше узнать российское Заполярье, выбрать территории, наиболее подходящие для инвестиций. Всего участниками предусмотренных планом событий станут более 467 тыс. человек.