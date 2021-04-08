В марте из городских дворов вывезли 160 000 куб. м снега

Графики работ на апрель вывесили на сайтах практически все УК города, до конца недели к ним добавятся недостающие. Ежедневно снег с придомовых территорий убирают порядка 60 единиц техники. Сотрудники УК также проверяют наличие снежных шапок на домах и отдельно стоящих зданиях. Жители Норильска, судя по всему, оценили эти усилия: число обращений от горожан значительно сократилось - с 30 в феврале до 15 в марте.

- В феврале мы выдали 17 предписаний юридическим лицам на очистку крыш, все выполнены, - сообщил в ходе общегородской планёрки Анатолий Береговских, начальник управления городского хозяйства администрации города.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что в условиях наступившего потепления нужно чётко соблюдать график снегоуборки: есть дворы, которым требуется особое внимание в силу особенностей застройки.

- Сбивать сосули и снимать снежные шапки нужно ежедневно, погода сейчас переменчивая, образуются они быстро, - подчеркнул он.

Снегоочистка улиц и дорог Норильска ведётся круглосуточно, рассказал в свою очередь Александр Аношкин, начальник «Норильскавтодора». В среднем в сутки на свои участки выходят порядка 70 единиц машинной техники и более 35 дорожных рабочих.

- С октября по начало апреля за пределы городской черты вывезено 2,3 млн куб. м снега. Более 1,5 млн куб. м из них - с улиц и дорог Центрального района; 380 000 куб. м - из Кайеркана; 438 000 куб. м - из Талнаха. Для сравнения: в прошлом году было вывезено 1,6 млн куб. м, - рассказал Александр Аношкин.

При этом он отметил, что ушедшая зима была не самой снежной в истории города: так, в сезоне 2020/2021 выпало 263 мм осадков, а в 2007/2008 гг. - сразу 397 мм.

Добавим, что дорожные рабочие уже приступили к противопаводковым мероприятиям на трассе Норильск-Алыкель, на следующей неделе работы начнутся на талнахской объездной дороге.