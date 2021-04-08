В марте в Норильске произошло 12 пожаров. К счастью, пострадавших нет

Виталий Казак, начальник ПСО № 7 ФПС государственной противопожарной службы ГУ МЧС Росси по Красноярскому краю, назвал прошедший месяц спокойным, сравнивая его с мартом 2020 года, когда был зарегистрирован 21 пожар.

- Возгорания по большей части занимали малую площадь, погибших и травмированных на пожарах не было. Чаще всего в марте горел транспорт (пять случаев), три возгорания произошли в жилой зоне, два - в гаражах, ещё два случая пришлись на мусорные свалки, - рассказал он.

А вот по итогам квартала ситуация не столь радужная. С начала года зарегистрировано 55 пожаров, в которых погибли пять человек, столько же получили травмы. От огня спасены 77 человек, из них 16 - дети.

Виталий Казак отметил, что озабоченность у пожарных вызывает территория базы Урванцева, где по ночам часто жгут мусор. «Территория не обеспечена противопожарным водоснабжением, и в случае возгорания складов мы можем получить печальную картину», - пояснил он.

Глава Норильска Дмитрий Карасев предложил направлять на базу представителей муниципального экологического контроля, чтобы пресекать несанкционированное сжигание отходов. Также в планах - уточнение принадлежности земель, на которых расположены складские помещения.