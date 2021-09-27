В минувшие выходные на лыжной базе «Оль-Гуль» официально открылась площадка «Акватория-Норильск»

Оператор проекта - лыжная база «Оль-Гуль» - совместно более чем с 15 партнёрами с 2019 года создаёт новую туристско-рекреационную зону, входящую в состав туристского кластера «Арктический» и ведёт активную работу по трансформации учреждения во всесезонный спортивно-туристический комплекс федерального масштаба. На первом его этапе, в 2021-2022 годах, планировалось благоустройство причальной зоны на озере Оль-Гуль: террасирование берега, отсыпка пляжной зоны песком, монтаж входной арки.

О достигнутых на сегодняшний день результатах, а также планах рассказала директор базы Полина Киселёва:

- Террасу достроят в этом году, осталось лишь достелить террасную доску, окантовать её, а также оформить входную арку и установить её между клумбой и беседкой. Новый песок уже привезён, волонтёры его разровняли. Возможно, в будущем году мы ещё досыплем песка, если окажется, что этого недостаточно. Вообще у нас большая акватория, и на этой территории, где ведутся работы по гранту, дело не закончится. В будущем мы планируем устроить причал в районе беседки и сделать третью террасу, где расположится детская площадка. Сейчас мы заняты поиском внебюджетных средств, на которые можно было бы осуществить все наши задумки».

Ожидается, что следующим летом здесь смогут тренироваться профессиональные туристы и спортсмены по сложным водным маршрутам (каякинг), стартуют экскурсии по экотропам для знакомства с зонами тундры и лесотундры. На территории базы уже работает школа сапсёрфинга от спортивной федерации функционального многоборья «КРОССФИТ» - свои умения спортсмены продемонстрировали гостям, собравшимся в воскресенье на «Оль-Гуле».

Полина Киселёва пообещала, что новенькие террасы станут местом, где местные сообщества и организации с удовольствием будут проводить различные мероприятия.

- Например, студия фитнеса и йоги «Абсолютно ты» - наши давние друзья - всегда с радостью отзывается на предложение устроить настоящий праздник. А караоке- студия «Кидс-тайм» в этот раз они организовала у нас «Караоке-баттл», привлекая к исполнению песен как норильских профессиональных музыкантов, так и всех желающих горожан. Здесь же, на свежем воздухе, можно проводить мастер-классы по туризму, - пояснила директор базы.

Присутствующий на открытии площадки «Акватория-Норильск» председатель Норильского горсовета Александр Пестряков отметил важность развития территории, как для жителей, так и для туристов:

- «Оль-Гуль» превращается в излюбленное место отдыха горожан. Мы видим огромные перспективы развития спортивно-туристического комплекса. Норильск не стоит на месте и продолжает совершенствоваться в социальном и инфраструктурном плане.

Также состоялось награждение самых активных партнёров проекта. Кроме того, были вручены дипломы победителям инстаграм-конкурса «Норильск в пляжном костюме» и детского творческого конкурса «Отдыхаем в Акватории» (отмечено девять лучших работ в разных номинациях).

Надо сказать, что на «Оль-Гуле» в этот день собралась впечатляющая компания. Здесь, помимо всего прочего, проходил фестиваль экстремальных видов спорта, включающий скалолазание, сапсёрфинг, соревнования в силовом экстриме, брейк-данс, стрельбу по электронным мишеням и дартс. Гости базы попробовали себя в интересных для них направлениях. А ещё люди просто гуляли, радуясь солнышку и сухой осенней погоде, пили чай и с интересом наблюдали за происходящим вокруг.

А посмотреть было на что. Например, впервые на «Оль-Гуле» прошли корпоративные семейные старты группы компаний «Жар.Птица». Шесть команд с большим азартом соревновались в весёлых эстафетах. Победителем состязаний стала семья Тарусовых, семья Драп удостоилась второго места, а замкнула тройку призёров семья Сазанаковых. Все они получили подарочные сертификаты от книжного магазина и скидки от пиццерии «Жар.Птица». Пицца, кстати, в этот день досталась всем участникам без исключения.

Внутри здания базы между тем проходили соревнования на скалодроме. Его здесь открыли ещё в мае, но пока на «Оль-Гуле» нет ставки инструктора, потому площадка предоставляется федерации альпинизма и скалолазания.

- Как только получим ставку нужного специалиста, сможем сами обучать гостей скалолазанию, - пообещала директор базы.

Она также поблагодарила всех участников прошедшего праздника: спортивную федерацию функционального многоборья «КРОССФИТ», федерации брейк-данса «Дождь», альпинизма и скалолазания, Молодёжный центр, который открыл традиционно популярную площадку аквагрима, караоке-студию, а также «Боевое братство».

Ближайшие мероприятия уже будут связаны с лыжным спортом, традиционным для «Оль-Гуля», - здесь пройдут соревнования, посвящённые началу лыжного сезона. А в конце ноября на базе планируется проведение Кубка памяти Олега Бурулёва по военно-прикладному многоборью от «Боевого братства». Олег Бурулёв возглавлял местную общественную организацию «Пограничное братство», ушёл из жизни в октябре 2020 года из-за последствий коронавируса, ему было 54 года. Тогда и организовали Кубок его памяти. Участниками тех соревнований стали ветераны боевых действий, пограничных войск, морской пехоты, ВДВ, МВД, представители патриотических и молодёжных организаций. Планируется сделать этот турнир ежегодным.