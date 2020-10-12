В минувшие выходные в Дудинке загорелся универмаг

В универмаге «Норильск» произошёл пожар. Около 12 часов дня в воскресенье, 11 октября, бригада МЧС приступила к ликвидации возгорания и закончила лишь в 17.20.

По данным очевидцев, выложивших информацию в социальные сети, причиной возгорания стал масляный радиатор. Огонь распространился по помещению, продавец получил ожоги и сейчас находится в больнице.

В результате пожара выгорел почти весь второй этаж универмага, а первый - залит водой.