В минувшую пятницу на полигоне «Стройбытсервис» произошло возгорание

Сообщение о возгорании бытовых отходов поступило около 15.00. Было зафиксировано два очага площадью 300 и 600 кв. м. Дмитрий Карасев попросил граждан без лишней нужды не посещать район промотвала. А на место происшествия оперативно прибыли специалисты.

«Все силы и средства были направлены на анализ ситуации. По предварительной оценке, возгорания поверхностные. Специализированные службы проводят тушение очагов водой и отсыпку снегом. На данный момент задействовано достаточное количество техники: работает один экскаватор, водовозы, пожарные машины. Дополнительно будет привлечен ещё один экскаватор для рыхления и отгрузки», - дал комментарий глава Норильска.

В субботу утром градоначальник вновь отправился на полигон. Обстановка на тот момент уже стабилизировалась. Техника продолжала работу по ликвидации тления очагов.

На утро 5 июня тления и парения на полигоне на наблюдалось, однако технику оставили на объекте.

Местное управление Роспотребнадзора в момент горения полигона мониторило состояние атмосферного воздуха. Результаты показали, что содержание в атмосфере диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, взвешенных веществ и взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 превышено не было.