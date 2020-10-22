В Мончегорск переданы аппараты ИВЛ, которые закупила компания «Норникель»

- Сейчас они проходят распределение по отделениям больницы. Основная часть аппаратов, прежде всего, поступит в отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, которое создано в Мончегорской больнице в этом году при поддержке компании «Норникель», - говорит заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК Максим Иванов.

Новые аппараты ИВЛ оснащены всеми необходимыми параметрами для вентиляции легких и оценки состояния здоровья пациента, на дисплее отображаются все параметры и респираторная графика, их можно настроить под индивидуальные особенности больного, в том числе под форму грудной клетки и объём легких.

«Норникель» выделил более 20 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, помощь оказана в каждом регионе присутствия компании. В частности в Мончегорске, на эти средства в центральной районной больнице открыты ковидное отделение и лаборатория, в которой ежедневно проводят несколько сотен анализов на коронавирус, также отремонтирован компьютерный томограф.