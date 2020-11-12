В моногородах начнут улучшать инвестклимат

На форуме «Сильные идеи для нового времени» председатель ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали договор о совместной работе по улучшению и стабилизации социально-экономического положения в моногородах.

В рамках документа общими усилиями организации начнут улучшать инвестиционный климат в моногородах путём поддержки общественно значимых проектов и привлечения их финансирования. Также в моногородах появятся представители АСИ и МОНОГОРОДА.РФ, которые будут транслировать доступные для бизнеса из моногородов преференции.

- С Агентством мы активно взаимодействуем уже не первый год. Настало время сделать нашу работу более масштабной. Теперь в регионах появятся амбассадоры, которые будут рассказывать предпринимателям о доступных мерах поддержки в моногородах, о возможностях участия в развитии городской экономики. Это впервые в нашей практике! Впереди огромная работа, которая, уверена, принесёт яркие результаты, - сказала Ирина Макиева.

- Улучшение инвестиционного климата — это всегда комплексный подход. В этом процессе должны участвовать все заинтересованные стороны: не только бизнес и власть, но и сами жители, конечные «потребители» изменений. Компетенции и опыт АСИ по консолидации действий администраций и различных общественных групп позволит развивать привлекательные для инвесторов проекты, - сообщила Светлана Чупшева.

Параллельно будет идти активное привлечение горожан и организаций из моногородов в мероприятия по формированию комфортной городской среды.