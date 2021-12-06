В Московской области при поддержке «Норникеля» построят лицей имени Владимира Долгих

В городском округе Истра будет построен Областной технологический лицей имени дважды Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего руководителя Норильского комбината В. И. Долгих.

На днях президент «Норникеля» Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев заложили первый камень в фундамент будущего кластера IT-образования. В церемонии приняла участие семья В. И. Долгих.

Игорь Щёголев зачитал приветственное обращение президента РФ:

«Уверен, что технологический лицей имени В. И. Долгих станет современным, передовым учебным заведением, гостеприимным домом для сотен мальчишек и девчонок, которые вырастут отличными специалистами и достойными гражданами нашей страны».

Помимо лицея здесь появятся школа на 960 учеников и детсад на 320 мест. Принимать будут по конкурсу самых одарённых и мотивированных ребят со всей России. Обучение будет проводиться на русском и английском языках в сотрудничестве с ведущими вузами.

«Уверен, что 1 сентября 2024 года мы сможем распахнуть двери для большого количества наших дорогих детей, — сказал Андрей Воробьёв. — В технолицее будут самые лучшие преподаватели страны и интересные методики для ребят от двух до 18 лет. Дети из разных уголков России смогут приезжать и жить здесь. Всё будет предусмотрено и для учителей. Хотел бы поблагодарить Владимира Олеговича Потанина, который с первого дня сказал: «Я рядом», и всю семью Долгих за поддержку».

Владимир Потанин отметил, что присвоение лицею имени Владимира Долгих, который внёс огромный вклад в развитие Норильского комбината и страны в целом, очень символично:

«Владимир Иванович внёс огромный вклад в развитие Норильска и Норильского комбината. Долгих создавал историю тех мест и тех коллективов, в которых трудился. Я думаю, это очень вдохновляющий пример для молодых ребят и девчонок, которые будут учиться этой школе. Он показывает, что с юности нужно серьёзно относиться к жизни и пользоваться теми возможностями для учебы, которые предоставляются. Я с удовольствием поддержал идею создания лицея. Более того, мы решили в Норильске по подобному проекту, слегка адаптировав его к северным условиям, тоже построить школу имени Владимира Ивановича Долгих. Уверен, она будет достойным наследием этого человека, оставившего след в нашей памяти».

«Мы от всей нашей семьи Долгих хотим выразить искреннюю благодарность за эту инициативу губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, — сказал внук легендарного предка Владимир Долгих. — Одной из главных задач наш дедушка считал передачу накопленного опыта и знаний будущим поколениям. Поэтому создание учебного заведения под его именем явилось бы лучшим подарком для него».