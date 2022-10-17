МАУ ИЦ «Норильские новости»

В московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского края

В московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского края

Главная / Новости / Город

В московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского края

На минувшей неделе по красной ветке метрополитена Москвы запустили тематический поезд «Сибирь здесь», посвящённый истории и культуре регионов Сибири.

В московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского краяВ московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского краяВ московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского края

На Сокольнической линии метро будет курсировать состав из 10 вагонов, каждый из которых посвящён отдельному региону Сибирского федерального округа. В вагоне Красноярского края представлен экономический, культурный и туристический потенциал региона. Здесь можно увидеть основные природные достопримечательности, портреты выдающихся земляков, узнать о крупных промышленных предприятиях, спортивных и культурных событиях.

Поезд будет курсировать по московскому метро полгода. За это время в нем проедут не менее двух миллионов человек.

В рамках проекта оформлено и выставочное пространство на станции «Воробьевы горы».

Инициатор и куратор проекта – полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Участие в реализации проекта также приняли субъекты страны и правительство Москвы. Одна из основных целей подобного представления регионов Сибири в Москве - поддержка внутреннего туризма.

17 октября в 12:15 200
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также