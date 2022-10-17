В московском метро можно будет увидеть достопримечательности Красноярского края

На Сокольнической линии метро будет курсировать состав из 10 вагонов, каждый из которых посвящён отдельному региону Сибирского федерального округа. В вагоне Красноярского края представлен экономический, культурный и туристический потенциал региона. Здесь можно увидеть основные природные достопримечательности, портреты выдающихся земляков, узнать о крупных промышленных предприятиях, спортивных и культурных событиях.

Поезд будет курсировать по московскому метро полгода. За это время в нем проедут не менее двух миллионов человек.

В рамках проекта оформлено и выставочное пространство на станции «Воробьевы горы».

Инициатор и куратор проекта – полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Участие в реализации проекта также приняли субъекты страны и правительство Москвы. Одна из основных целей подобного представления регионов Сибири в Москве - поддержка внутреннего туризма.