В Мурманске стартует международная экспедиция «Арктика-2021»

До 6 сентября частникам экспедиции на судне «Академик Трешников» предстоит исследовать арктические архипелаги Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.

Организатором экспедиции выступил российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. «Это международный проект. В экспедиции участвуют ученые из 15 стран, включая Францию, Германию, Швейцарию и, конечно, Россию. В вопросах исследования Арктики у русских полярников самый богатый опыт. Цель нашей экспедиции - изучить климатические изменения, происходящие в Арктике», - сообщил шведский ученый, бизнесмен и меценат Фредерик Паулсен, который выступает вдохновителем этой экспедиции.

Из Мурманска учёные отправятся по акваториям и островам Баренцева и Карского морей и моря Лаптевых для проведения комплексных исследований состояния природной среды в условиях изменяющегося климата. В открытых водах участникам экспедиции предстоит собрать информацию об одном из главных источников тепла в Арктики. У береговой зоны им предстоит изучить колебания климата, положение уровня моря и проследить режим оледенения Арктики в прошлом.