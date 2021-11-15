В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»

Акция ежегодно проводится Русским географическим обществом (РГО) по инициативе председателя попечительского Совета общества и Президента РФ Владимира Путина.

В этом году задания зачитывал Андрей Воронов, председатель комиссии по туризму Норильского отделения Русского географического общества, директор спортивной школы №2.

– Мы выбрали очный формат написания географического диктанта, но при этом ограничили количество участников на площадке до 30 человек, — рассказала о тонкостях проведения акции заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Норильска Лидия Щипко. — Пришло чуть меньшее количество людей, чем мы ожидали, но всё равно мероприятие состоялось. Сам диктант в первую очередь даёт новые знания. Получаешь представление о том, насколько хорошо ты знаешь свою страну — её историю и географию. С каждым последующим диктантом хочется участвовать снова и снова — затягивает.

Диктанту предшествовала интеллектуальная разминка. Затем участникам акции традиционно было предложено 40 вопросов на логику, смекалку и общую эрудицию: 10 общих и 30 более сложных. Например, нужно было определить, на какой широте лежат Москва и Красноярск, ответить, на какой реке расположена Угличская ГЭС, что такое «сибирский разговор» и где найти «горный лён».

Почти 60% вопросов в этом году придуманы участниками конкурса РГО «Напиши свой вопрос для «Географического диктанта».

– География, наряду с русским языком и историей, является важнейшей областью знаний для любого россиянина. Создавая вопрос для геодиктанта, ты приобретаешь познавательный опыт. Это как минимум очень интересно, — отметила автор одного из вопросов, учитель географии из Великого Новгорода Тамара Иванова.

Напомним, что результаты будут доступны с 6 декабря на сайте акции https://dictant.rgo.ru. Написать диктант онлайн можно до в 14.00 24 ноября (по московскому времени). Регистрация для этого не нужна, а результат будет известен сразу после ответа на последний вопрос.