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В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»

В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»

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В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»

В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»В Музее Норильска прошёл «Географический диктант»

Акция ежегодно проводится Русским географическим обществом (РГО) по инициативе председателя попечительского Совета общества и Президента РФ Владимира Путина.

В этом году задания зачитывал Андрей Воронов, председатель комиссии по туризму Норильского отделения Русского географического общества, директор спортивной школы №2.

– Мы выбрали очный формат написания географического диктанта, но при этом ограничили количество участников на площадке до 30 человек, — рассказала о тонкостях проведения акции заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Норильска Лидия Щипко. — Пришло чуть меньшее количество людей, чем мы ожидали, но всё равно мероприятие состоялось. Сам диктант в первую очередь даёт новые знания. Получаешь представление о том, насколько хорошо ты знаешь свою страну — её историю и географию. С каждым последующим диктантом хочется участвовать снова и снова — затягивает.

Диктанту предшествовала интеллектуальная разминка. Затем участникам акции традиционно было предложено 40 вопросов на логику, смекалку и общую эрудицию: 10 общих и 30 более сложных. Например, нужно было определить, на какой широте лежат Москва и Красноярск, ответить, на какой реке расположена Угличская ГЭС, что такое «сибирский разговор» и где найти «горный лён».

Почти 60% вопросов в этом году придуманы участниками конкурса РГО «Напиши свой вопрос для «Географического диктанта».

– География, наряду с русским языком и историей, является важнейшей областью знаний для любого россиянина. Создавая вопрос для геодиктанта, ты приобретаешь познавательный опыт. Это как минимум очень интересно, — отметила автор одного из вопросов, учитель географии из Великого Новгорода Тамара Иванова.

Напомним, что результаты будут доступны с 6 декабря на сайте акции https://dictant.rgo.ru. Написать диктант онлайн можно до в 14.00 24 ноября (по московскому времени). Регистрация для этого не нужна, а результат будет известен сразу после ответа на последний вопрос.

Текст Евгений Стренадко
Фото предоставлено музеем Норильска
15 ноября в 15:25 490
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