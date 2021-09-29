В нашем регионе начнёт действовать новая госпрограмма «Комплексное развитие территорий Красноярского края»

На заседании регионального правительства программу уже утвердили. Её исполнителем выступит краевое министерство экономики и регионального развития.

Программа направлена на комплексное инвестиционное и инфраструктурное развитие территорий на основе проектов локальной экономики, применения механизмов частно-государственного партнёрства и стимулирования инвестиционной активности. Её ядром стали муниципальные комплексные проекты развития (МКПР), в которых предусмотрено создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в комплексе с реализацией инвестиционных проектов.

Советом по развитию местного самоуправления уже предварительно одобрены девять проектов, чей инвестиционный потенциал превышает шесть миллиардов рублей. Для создания инфраструктуры при этом требуется более 800 млн рублей.

На поддержку муниципальных комплексных проектов развития будет направлено 520 млн рублей в 2022 году и по 570 млн рублей в 2023 и 2024 годах.

«Несмотря на то что в целом у нас действует отраслевой принцип планирования, утверждая эту госпрограмму, мы разворачиваемся в сторону территориального развития и планирования. Данным документом закладывается комплексный подход к развитию точек роста и поддержке муниципальных образований, имеющих перспективы развития экономики и необходимость поддержки инфраструктуры и социальной сферы», - отметил заместитель председателя правительства - министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.