В нашем регионе сегодня проходит самый массовый ЕГЭ

В Красноярском крае сегодня проходит ЕГЭ по самому массовому предмету — русскому языку, его выбрали 13 280 человек. Выпускники сдают его в два потока — 6 и 7 июля. Сегодня в регионе открылось 154 пункта проведения экзамена (ППЭ), 47 из них на труднодоступных территориях. В экзамене участвуют 75 человек с ограниченными возможностями здоровья, для них в пунктах созданы особые условия — при необходимости выделяется отдельная аудитория, предусмотрены перерывы для приёма пищи и лекарств, увеличено время ЕГЭ.

Экзамен начался вовремя и без технологических сбоев. В этом году особое внимание уделяют эпидемиологической безопасности. При входе в пункт у всех участников измеряется температура бесконтактным термометром, выпускники по желанию остаются в маске и перчатках, обрабатывают руки антисептическим средством. Для организаторов ЕГЭ средства индивидуальной защиты — мера обязательная. Если раньше в аудитории для проведения экзамена находились 15 человек, то в этом году их количество сократится. Кроме того, произведена так называемая зигзагообразная рассадка. Это позволит сохранить социальную дистанцию в 1,5 метра. Перед каждым экзаменом уборку помещений проводят с дезинфицирующими средствами, сообщает краевой минздрав.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Участники экзамена получат результаты не позднее 20 и 23 июля в зависимости от даты сдачи.

Завтра ЕГЭ по русскому языку будет сдавать второй поток выпускников.

В Норильске государственный экзамен в этом году сдают 1 300 выпускников этого года и 150 выпускников прошлых лет и учащихся техникумов.