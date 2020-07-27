В ночь с воскресенья на понедельник в Кайеркане снова горела гостинка на Шахтёрской, 5

Этот многострадальный дом был признан аварийным два года назад, весной 2018-го. Сейчас основная часть жильцов расселена, многие комнаты пустуют. С этим горожане связывают множественные возгорания, которые стали происходить в доме. Всего пару месяцев назад в этой гостинке в течение одного дня случилось три пожара – одновременно на разных этажах. Впрочем, огнеборцы не берутся назвать их причины.

Сегодня ночью огонь вспыхнул на втором этаже, в комнате 227, и перекинулся этажом выше. В общей сложности площадь возгорания составила 12 кв. м – десять в эпицентре и два метра на третьем этаже. Горела старая мебель и мусор, брошенный бывшими жильцами при отъезде. Из-за захламлённости комнаты пожарным пришлось непросто.

На тушении было занято два звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуировали 12 человек, их на месте осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации все отказались.

Вызов на пульт дежурного поступил в 00.12, работы были завершены в 01.36.