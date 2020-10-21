В ногу со временем

На испытаниях присутствовали специалисты из центра маркшейдерских работ Заполярного филиала и представители подрядной организации «Сканмакс».

Оборудование предназначено для исследования дна водных объектов. Внешне EvoLogics SONOBOT выглядит, как небольшое роботизированное судно, которое ходит по воде. Для проведения исследований в нём встроен эхолот и гидролокатор бокового обзора.

Данный аппарат был приобретён неспроста. Первыми потребность в нём ощутили специалисты Кольской ГМК — для съёмок водных объектов и отслеживания состояния дамб хвостохранилища с воды. У сотрудников ЗФ аналогичные потребности — исследование донных отложений обводнённых объектов.

— Применение такого аппарата существенно повысит безопасность работ, а также позволит получать более точные данные съёмки за счёт более плотного облака точек обследования дна водоёмов. В настоящее время, как и во многих компаниях, съёмка дна обводнённых объектов выполняется бригадой специалистов-маркшейдеров, часть из которых находится непосредственно в лодке и выполняет промеры дна с помощью ручных эхолотов или рулеток. Такой способ исследования более трудоёмок, сильно зависит от погодных условий и является менее точным, — подметил Андрей Абрамов, начальник отдела маркшейдерского обеспечения горных работ центра маркшейдерских работ ЗФ Норникеля.

С появлением роботизированного комплекса значительно повысится достоверность собранных данных. А автоматизация процесса повысит производительность работ. Стоимость беспилотного гидрографического комплекса EvoLogics SONOBOT составила шесть миллионов рублей.

И это не единственное приобретение «Норникеля». В рамках мероприятий модернизации маркшейдерской службы ЗФ поступили и уже протестированы комплекты оборудования для мобильного лазерного сканирования горных выработок, которое необходимо для исследования подземных объектов.