В ноябрьские праздники отделения Почты России изменят график работы

3 ноября рабочий день будет сокращен на один час. 4 ноября во всех почтовых отделениях - выходной. 5 ноября офисы Почты России работают по субботнему расписанию.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на официальном сайте. Установить приложение можно, перейдя с мобильного устройства по ссылке.