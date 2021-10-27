МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ноябрьские праздники отделения Почты России изменят график работы

В ноябрьские праздники отделения Почты России изменят график работы

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В ноябрьские праздники отделения Почты России изменят график работы

Изменения касаются работы отделений 3-5 ноября.

В ноябрьские праздники отделения Почты России изменят график работы

3 ноября рабочий день будет сокращен на один час. 4 ноября во всех почтовых отделениях - выходной. 5 ноября офисы Почты России работают по субботнему расписанию.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на официальном сайте. Установить приложение можно, перейдя с мобильного устройства по ссылке.

Фото Ирина Яринская
27 октября в 09:38 560
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