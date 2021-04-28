МАУ ИЦ «Норильские новости»

В NordStar обновили салон самолёта Boeing 737-300

В NordStar обновили салон самолёта Boeing 737-300

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В NordStar обновили салон самолёта Boeing 737-300

Модернизированный самолёт уже совершил первый рейс Москва - Минеральные воды. Пассажиры остались довольны дизайном салона.

В NordStar обновили салон самолёта Boeing 737-300

В авиакомпании рассказали, что салон воздушного судна претерпел масштабную реновацию. Кресла обтянули кожаными чехлами, цвета которых совпадают с новой ливреей самолётов. Это фирменные цвета авиакомпании, призванные отражать уникальность Крайнего Севера и богатую природную красоту России. Пассажирские кресла снабжены подушками в области поясницы, спины и шеи, что позволяет путешествовать ещё комфортнее. Кроме того, в салоне заменили ковровое покрытие, шторки и световые дорожки.

«Авиакомпания NordStar ведёт регулярную работу по реставрации салонов самолётов и устранению мелких дефектов, неизбежно возникающих в процессе эксплуатации. Помимо текущей работы, в конце прошлого года в компании был согласован план по более масштабному обновлению. Новый салон Boeing 737-300 стал первым в череде обновлений. В ближайшем году ещё несколько самолетов должны приобрести внутренний облик в стилистике яркой новой ливреи авиакомпании», - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

28 апреля в 10:22 1070
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