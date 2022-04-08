В Норильск для реализации «Серной программы» транспортируют крупногабаритное оборудование
В Норильск для реализации «Серной программы» транспортируют крупногабаритное оборудование
Из Дудинского морского порта на Надеждинский металлургический завод (НМЗ) начали перевозить теплообменные агрегаты для участка производства серной кислоты.
Для реализации экологического проекта «Норникеля» потребуется 15 теплообменников, 11 из которых уже доставили в Дудинку, ещё четыре на подходе в морской порт. Первый агрегат уже доставили на «Надежду» по специально организованному транспортному коридору. Транспортировкой занимается компания, имеющая уникальный для России парк техники. Перевозку начали с самого маленького агрегата, масса которого составляет более 130 т.
«Для провозки теплообменников из Дудинки до Норильска (почти 90 км) мы подготовили транспортный коридор. Так, были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей, а по всему маршруту следования сделаны разъезды для пропуска машин. Кроме того, были дополнительно усилены мостовые сооружения. Чтобы техника не буксовала, сложные обледеневшие участки, подъёмы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта. В общем, была проделана большая работа», — рассказал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» Олег Щербаев.
Первую часть маршрута — от морского порта до выезда из Дудинки — 19-метровый груз передвигался на самоходной модульной платформе (SPMT), направление и скорость которой при помощи пульта управления задавал идущий рядом специалист подрядной организации. Максимальная скорость движения составляла 5 км/ч. Оставшуюся часть маршрута, порядка 70 км по трассе до НМЗ, теплообменник преодолевал на сверхтяжёлом тягаче с использованием модульного прицепа. Чтобы не затруднять движение на автодороге, он двигался до строительной площадки «Серной программы» в ночное время со скоростью 15–20 км/ч. Перевозка одного теплообменника до пункта назначения заняла около двух суток.
На площадке «Серной программы» уже всё готово для установки крупногабаритного оборудования. Чтобы поместить в цех этих гигантов общей массой около 2700 т, были смонтированы специализированные грузоподъёмные механизмы системы Vento. Агрегаты будут устанавливаться в цехе в трёх точках. Подъём одного теплообменника займёт целый день. Благодаря грузоподъёмной системе, способной перемещаться по площадке, к ней будет подводиться груз, а затем будет производиться установка. Уникальность данной системы заключается в том, что она используется именно в ограниченном пространстве, когда нужно поднять груз очень большого веса. Эта система в России новая и обладает достаточно большим коэффициентом полезного действия.