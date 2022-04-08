В Норильск для реализации «Серной программы» транспортируют крупногабаритное оборудование

Для реализации экологического проекта «Норникеля» потребуется 15 теплообменников, 11 из которых уже доставили в Дудинку, ещё четыре на подходе в морской порт. Первый агрегат уже доставили на «Надежду» по специально организованному транспортному коридору. Транспортировкой занимается компания, имеющая уникальный для России парк техники. Перевозку начали с самого маленького агрегата, масса которого составляет более 130 т.

«Для провозки теплообменников из Дудинки до Норильска (почти 90 км) мы подготовили транспортный коридор. Так, были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей, а по всему маршруту следования сделаны разъезды для пропуска машин. Кроме того, были дополнительно усилены мостовые сооружения. Чтобы техника не буксовала, сложные обледеневшие участки, подъёмы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта. В общем, была проделана большая работа», — рассказал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» Олег Щербаев.

Первую часть маршрута — от морского порта до выезда из Дудинки — 19-метровый груз передвигался на самоходной модульной платформе (SPMT), направление и скорость которой при помощи пульта управления задавал идущий рядом специалист подрядной организации. Максимальная скорость движения составляла 5 км/ч. Оставшуюся часть маршрута, порядка 70 км по трассе до НМЗ, теплообменник преодолевал на сверхтяжёлом тягаче с использованием модульного прицепа. Чтобы не затруднять движение на автодороге, он двигался до строительной площадки «Серной программы» в ночное время со скоростью 15–20 км/ч. Перевозка одного теплообменника до пункта назначения заняла около двух суток.

На площадке «Серной программы» уже всё готово для установки крупногабаритного оборудования. Чтобы поместить в цех этих гигантов общей массой около 2700 т, были смонтированы специализированные грузоподъёмные механизмы системы Vento. Агрегаты будут устанавливаться в цехе в трёх точках. Подъём одного теплообменника займёт целый день. Благодаря грузоподъёмной системе, способной перемещаться по площадке, к ней будет подводиться груз, а затем будет производиться установка. Уникальность данной системы заключается в том, что она используется именно в ограниченном пространстве, когда нужно поднять груз очень большого веса. Эта система в России новая и обладает достаточно большим коэффициентом полезного действия.