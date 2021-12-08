В Норильск доставят новые школьные автобусы

Это одна из самых крупных партий техники, которая когда-либо одномоментно вручалась муниципалитетам. Поступление автобусов позволит значительно обновить автопарк образовательных учреждений региона, открыть новые маршруты, повысить безопасность перевозок школьников и обеспечить детям возможность участвовать во внеклассных занятиях.

Впервые с 2017 года автобусы получили все 10 городов края, где организован подвоз детей в школу, в их числе Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, Назарово, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово и Норильск.

Александр Усс, губернатор Красноярского края, прокомментировал событие: «Хочу всех красноярцев поздравить с днем рождения любимого края. По этому случаю вручение автобусов — событие очень актуальное для нас, жителей большого региона. Более 20 тысяч наших ребятишек добираются в школу транспортом, поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы их путь был комфортным и безопасным».

Все транспортные средства жёлтого цвета, имеют светоотражающие маркировками, надписи «Дети» и знаки «Перевозка детей». Автобусы оснащены ремнями безопасности, убирающейся подножкой для входа пассажиров, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорителями, средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационным оборудованием и датчиком уровня топлива.

Всего в 2021 году для общеобразовательных организаций края приобрели 138 автобусов, 48 — за счёт средств краевого бюджета. В их числе отечественные автобусы ГАЗ, повышенной проходимости УАЗы, а также ПАЗы на 29 мест. В 2020 году автопарк школ края пополнили 132 автобуса.