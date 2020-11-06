В Норильск направили проектную документацию на благоустройство трёх общественных пространств

Как напомнил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска, в феврале нынешнего года в рамках нацпроекта «Городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды» норильчане определили три общественных пространства, которые благоустроят летом 2021 года: в районе ул. Талнахской, 48; в районе ул. Первомайской, 16, а также ул. Енисейской, 22.

- Фактически сейчас Минстрой прислал нам документы на две территории – в Талнахе и Центральном районе, пока они рассматриваются и утверждаются на местном уровне. Для Кайеркана проект был передан министерством ещё два года назад. Он предполагает благоустройство 8 000 м2 площади. Исходя из финансирования, мы определили, что будущим летом обустроим половину, завершим проект летом-2022-го, - рассказал он.

В УЖКХ говорят, что для всех трёх территорий будет применена общая концепция, предполагающая деление на тихую зону, детскую и спортивную. Помимо этого, строители уложат новый асфальт, обустроят дорожки – пешеходные или велосипедные.

- Предложение о зонировании высказывали сами горожане на урбан-форуме, мы тоже считаем, что такой вариант благоустройства удобен. Потому планируем, что на каждой из территорий появятся зона спокойного отдыха, детская игровая зона с оборудованием для разных возрастов – от 3 до 7 лет и от 7 до 14, а также спортплощадки, - отметил он. И добавил, что все площадки будут выстроены с нуля: нынешнее оборудование, если оно есть, демонтируют, покрытие снимут. Затем распланируют участок, уложат новый асфальт, поверх которого и смонтируют оборудование, установят скамейки, урны и другие архитектурные формы.