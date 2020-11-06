В Норильск направили проектную документацию на благоустройство трёх общественных пространств
В Норильск направили проектную документацию на благоустройство трёх общественных пространств
Строительные работы на них начнутся летом, но уже до конца года планируется выбрать подрядчика для каждой.
Как напомнил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска, в феврале нынешнего года в рамках нацпроекта «Городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды» норильчане определили три общественных пространства, которые благоустроят летом 2021 года: в районе ул. Талнахской, 48; в районе ул. Первомайской, 16, а также ул. Енисейской, 22.
- Фактически сейчас Минстрой прислал нам документы на две территории – в Талнахе и Центральном районе, пока они рассматриваются и утверждаются на местном уровне. Для Кайеркана проект был передан министерством ещё два года назад. Он предполагает благоустройство 8 000 м2 площади. Исходя из финансирования, мы определили, что будущим летом обустроим половину, завершим проект летом-2022-го, - рассказал он.
В УЖКХ говорят, что для всех трёх территорий будет применена общая концепция, предполагающая деление на тихую зону, детскую и спортивную. Помимо этого, строители уложат новый асфальт, обустроят дорожки – пешеходные или велосипедные.
- Предложение о зонировании высказывали сами горожане на урбан-форуме, мы тоже считаем, что такой вариант благоустройства удобен. Потому планируем, что на каждой из территорий появятся зона спокойного отдыха, детская игровая зона с оборудованием для разных возрастов – от 3 до 7 лет и от 7 до 14, а также спортплощадки, - отметил он. И добавил, что все площадки будут выстроены с нуля: нынешнее оборудование, если оно есть, демонтируют, покрытие снимут. Затем распланируют участок, уложат новый асфальт, поверх которого и смонтируют оборудование, установят скамейки, урны и другие архитектурные формы.