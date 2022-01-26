В Норильск поступила первая партия самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

Шесть кожухотрубчатых теплообменных аппаратов для участка производства серной кислоты прибыли в Дудинский морской порт в полной заводской готовности. Их по спецзаказу «Норникеля» в сжатые сроки изготовил тамбовский машиностроительный завод «Комсомолец» (АО «ЗАВКОМ»). В разобранном виде теплообменники, каждый весом почти 200 тонн, транспортировали в Санкт-Петербург, где на специальной площадке их собрали и провели испытания. До Дудинки 19-метровые агрегаты доставлялись судном ледового класса в течение месяца.

Разгрузкой и транспортировкой теплообменных аппаратов занималась фирма «Маммут Рус», имеющая уникальный опыт, соответствующий парк техники и персонал. Для выгрузки оборудования в Дудинский морской порт были мобилизованы два крана Liebherr общей грузоподъемностью больше 1000 т. С учётом погодных условий в сутки выгружалось не более двух теплообменников. Их устанавливали на самоходные модульные платформы SPMT, которые используются для перевозки крупногабаритных грузов, таких как промышленные машины, секции мостов, корабли и др.

Для перевозки крупнотоннажного оборудования на площадку «Серной программы» подготовили транспортный коридор. По маршруту следования из Дудинки на Надеждинский металлургический завод (около 88 км) заранее перенесли инженерные коммуникации, подготовили плоскостные сооружения, дополнительные разворотные и перегрузочные площадки.

- Расчётная скорость движения — не больше 30 км/ч, а на некоторых участках (спусках и заездах на мостовые сооружения) не превышала 1 км/ч. На пути следования есть участки дороги с уклонами до 12 градусов, которые мы предварительно очистим от снега и льда, используя различную дорожную технику, в том числе специальные продувочные машины. Транспортировка одного теплообменника до пункта назначения займёт не более трёх суток, — прокомментировал в начале разгрузки оборудования начальник управления комплектации, закупки услуг и логистики проектного офиса «Серной программы» ООО «НН Девелопмент» Евгений Костин.

Вторую партию из пяти теплообменников ожидают в Дудинском морском порту в середине марта, третью — ещё четыре единицы — в конце марта. Эти агрегаты для «Серной программы» изготовил один из крупнейших в России производителей технологического оборудования — завод «Волгограднефтемаш» (ОАО «Волгограднефтемаш»).

Напомним, «Серная программа» предполагает запуск установок по улавливанию выбросов на Надеждинском металлургическом и Медном заводах. Её общая стоимость - более 300 млрд руб. Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух» и являются его крупнейшим мероприятием. Технология «Серной программы» включает промежуточное производство серной кислоты с высокой степенью утилизации диоксида серы. Это наиболее эффективный способ утилизации диоксида серы в металлургии. Технология позволяет улавливать 99% газа и более с агрегатов, на которых она применяется.

В рамках «Серной программы» одновременно строятся сразу 15 объектов. В круглосуточном режиме работают более 2000 специалистов, привлечено более 250 ед. спецтехники. В пик работ на строительной площадке будет задействовано до 6000 человек.

С момента старта «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе уже выполнено порядка 71 000 м3 бетонных работ и смонтировано свыше 10 000 т металлоконструкций и 1368 т оборудования.

В результате реализации этого крупнейшего экологического проекта «Норникеля» после 2025 года выбросы диоксида серы сократятся на 90%.