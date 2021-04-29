В Норильск поступили новые вертолёты

Машины поступили в рамках контракта между холдингом «Вертолёты России», ООО «Газпромбанк Лизинг» и авиакомпанией «Норильск Авиа». Вертолёты поставлены в транспортном варианте оснащения.

Договор предполагает поставку 10 вертолетов Ми-8АМТ до 2024 года. На сегодняшний день «Норильск Авиа» получила уже 4 вертолета. Два из них были переданы в 2020 году и уже эксплуатируются на Таймыре.

Авиакомпания использует вертолёты, как для коммерческих перевозок, так и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Выполняются санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населённые пункты. Лётно-технические характеристики машин позволяют решать с их помощью широкий круг задач.