МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не только

В Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не только

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В Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не только

«Норникель» помогает городу в приобретении медикаментов и медицинского оборудования.

В Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не толькоВ Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не только

В город поступил груз с необходимым медицинским оборудование и медикаментами. С помощью «Норникеля» в больницах уже скоро появится 39 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также рентгенодиагностическая мобильная установка, одноразовые маски, респираторы, аппараты автоматической обработки помещений, облучатели бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений и другое, на сумму десять миллиардов рублей. В общем за этот год на помощь в борьбе с коронавирусом «Норникель» выделит 20 миллиардов рублей.

11 августа в 14:38 780
НорникельКоронавирус
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