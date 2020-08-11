В Норильск поступило 39 аппаратов ИВЛ и не только

В город поступил груз с необходимым медицинским оборудование и медикаментами. С помощью «Норникеля» в больницах уже скоро появится 39 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также рентгенодиагностическая мобильная установка, одноразовые маски, респираторы, аппараты автоматической обработки помещений, облучатели бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений и другое, на сумму десять миллиардов рублей. В общем за этот год на помощь в борьбе с коронавирусом «Норникель» выделит 20 миллиардов рублей.