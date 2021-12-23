В Норильск прибыла передвижная экологическая лаборатория

Средства на приобретение передвижной экологической лаборатории в Норильске выделены в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», отмечают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Новая эколаборатория создана на базе автомобиля КамАЗ, чтобы обеспечить бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера. Техника способна выдержать низкие температуры, может выезжать на дальние расстояния, преодолевать заносы и снежные накаты.

Современное оборудование позволит измерять 16 показателей загрязняющих веществ в автоматическом режиме и еще порядка 30 веществ с их дальнейшим анализом в стационарной лаборатории.

Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, отметил, что эколаборатория дает возможность оперативно реагировать на экологические нарушения, которые фиксируются в северной столице региона: «В Норильске такой возможности нет ни у одной контролирующей или проверяющей структуры. Благодаря мобильности у нас появилась возможность замерять экологический фон и определять концентрацию веществ в текущий момент на границе санитарно-защитной зоны любого предприятия. Таким образом исключаем возможность нарушать природоохранное законодательство со стороны предприятий и различных организаций».

Вместе со специалистами автомобиль будет выезжать по сообщениям жителей о загрязнении атмосферного воздуха. Информация о результатах контрольно-надзорных мероприятий будет открыта и доступна для жителей территории.

Напомним, усилить экологический надзор в Норильске поручил губернатор Красноярского края. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Экология».