В Норильск прибыли двадцать новеньких МАЗов, сошедших с конвейера в Минске

- Цена одного автобуса в прибывшей партии - порядка 11,2 млн рублей. Закупка новых транспортных средств – плановая ежегодная работа, - отметил Дмитрий Карасев. - На данный момент изношенность подвижного состава предприятия составляет около 70%. В середине этого года мы провели тендер и приобрели 20 новых автобусов. Уже внесены поправки в бюджет города на следующий год, заложены средства на закупку ещё 20 автобусов с поставкой в апреле. Я думаю, что, сохраняя подобные темпы, за 10 лет мы сможем существенно улучишь автопарк НПОПАТ. При этом важно не забывать о том, что общественный транспорт у нас работает в суровых погодных условиях с довольно плотным графиком. Смена заканчивается в 2 часа ночи, а в полшестого утра первые машины уже выходят на линию - это серьёзная нагрузка на технику. Так что нужна планомерная и постоянная работа по обновлению парка общественного транспорта.

МАЗы нового поколения приобретаются администрацией города с 2015 года. Отличить их от предшественников легко по синему цвету кузова. Сами же они куда экономичнее своих жёлтых «собратьев». Но для норильчан их ключевое преимущество состоит в улучшенной системе отопления. Помимо прочего, автобусы оснащены подъемником для инвалидов, а салон обладает повышенной комфортностью.

Активную работу администрация Норильска ведёт и в части модернизации инфраструктуры общественного транспорта. В частности, в этом году в городе установили ещё десять тёплых остановочных павильонов. В 2022 появятся двадцать обогреваемых пунктов ожидания в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане.

Главным же достижением стало значительное увеличение заработной платы сотрудников муниципального автотранспортного предприятия.

- НПОПАТ - это первое предприятие, которое я посетил сразу после назначения на пост главы города, - напомнил Дмитрий Карасев. - Я хотел лично ознакомиться с текущим состоянием дел. Ещё тогда мы обозначили, что одна из основных проблем – это текучесть кадров: было свободно более 130 водительских вакансий. Зарплата водителя составляла порядка 85 тысяч рублей, тогда как норильский рынок оперировал показателями в 130-150 тысяч рублей. Естественно, работники шли туда, где больше платят. Администрация города совместно с финансовым блоком и управлением городского хозяйства пересмотрела подход к формированию заработной платы сотрудников НПОПАТ – с тем, чтобы остановить отток кадров и привлечь на предприятие новую рабочую силу. И с 1 ноября этого года водители НПОПАТ стали получать около 130 тысяч рублей.

По прогнозам специалистов, если приток кадров сохранится на достигнутом уровне, то примерно через полгода количество открытых вакансий в НПОПАТ удастся сократить примерно вдвое.

- Недавно мы рассмотрели десять заявлений о приёме на работу, вскоре водители выйдут на маршрут. Пока мы набираем сотрудников внутри города, но параллельно работаем по программе привлечения специалистов с материка - предлагаемые условия выглядят вполне конкурентоспособно, и уже начали поступать звонки, - поделился с «Заполярной Правдой» хорошей новостью Александр Тетенькин, директор НПОПАТ.