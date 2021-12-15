В Норильск приедут легенды сборной России по футболу

Начиная с 12.00, на игровом поле начнётся мастер-класс для воспитанников местных спортшкол 10-12 лет. Позднее, в 12.50, участниками мастер-класса станут и самые юные футболисты – от 5 лет.

В 13.30 в фойе второго этажа пришедших приглашают на интересный разговор: послы сборной России по футболу ответят на вопросы гостей фестиваля, а также проведут автограф-сессию.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 14.30: в рамках фановых матчей со звёздами российского футбола на паркете встретятся все желающие, кто придёт на фестиваль. Против норильчан выйдут Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов, Владимир Быстров, Дмитрий Аленичев.

Заключительным мероприятием праздника станет открытие инсталляции «Стена Славы», а также автограф-сессия легенд сборной России по футболу в 16.00 в холле первого этажа.

Вход на мероприятие – по пригласительным билетам.