МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильск пришли 50-градусные морозы

В Норильск пришли 50-градусные морозы

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В Норильск пришли 50-градусные морозы

Как сообщают в Гидрометцентре, в рождественскую ночь на Таймыре столбик термометра опустится до -50 градусов и ниже.

В Норильск пришли 50-градусные морозы

Краевое управление МЧС напоминает горожанам, что в период похолодания необходимо уделить внимание правилам пожарной безопасности при отоплении жилых помещений:

«Используйте для обогрева исправные и сертифицированные электрообогреватели, не перегружайте сеть мощными электрическими приборами».

Кроме того, во время непогоды спасатели рекомендуют северянам не выходить на улицу и воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также не рекомендуется выходить в тундровую зону без особой необходимости. При необходимости в оказании помощи звонить по телефону 112.

Фото Витас Бенета
6 января в 16:00 7260
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