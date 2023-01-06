В Норильск пришли 50-градусные морозы

Краевое управление МЧС напоминает горожанам, что в период похолодания необходимо уделить внимание правилам пожарной безопасности при отоплении жилых помещений:

«Используйте для обогрева исправные и сертифицированные электрообогреватели, не перегружайте сеть мощными электрическими приборами».

Кроме того, во время непогоды спасатели рекомендуют северянам не выходить на улицу и воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также не рекомендуется выходить в тундровую зону без особой необходимости. При необходимости в оказании помощи звонить по телефону 112.